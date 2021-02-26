Отар Кушанашвили обвинил во лжи «обнищавшего» Леонида Агутина

Агутин в конце декабря признался, что из-за пандемии столкнулся с финансовыми проблемами, как и многие его коллеги. Тогда артисты подверглись массовой критике со стороны собственной аудитории. Однако недавно стало известно, что музыкант вместе с Игорем Николаевым отправился на отдых в Майами.

Его старый друг Отар Кушанашвили тут же поспешил отомстить Агутину за все обиды. В своей YouTube-программе «Каково?» телеведущий жёстко раскритиковал исполнителя и уличил Агутина в обмане.

Кушанашвили заявил, что если артист жалуется на финансовые проблемы, то он не может улететь на отдых в Майами.

По словам телеведущего, перелёт на частном самолете обошёлся Агутину примерно в 70 тысяч долларов. А шестиспальный номер отеля в Майами стоит 12 тысяч долларов в сутки.

В завершение Кушанашвили подчеркнул, что именно жадность Леонида Агутина стала причиной разрыва их многолетней дружбы.