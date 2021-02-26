По факту тройного смертельного ДТП в Сковородинском районе возбудили уголовное дело

Предварительно установлено, что около 11 часов на автодороге в Сковородинском районе водитель Тойоты Креста выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля 1994 года рождения, а также двое его пассажиров 1997 и 1998 годов рождения.

Ранее свидетель страшной аварии в Сковородинском районе рассказал корреспонденту Амур.инфо, что погибшие ребята несколько раз провоцировали аварийную ситуацию на дороге, выезжали на встречку и показывали другим водителям неприличные жесты.