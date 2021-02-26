По факту тройного смертельного ДТП в Сковородинском районе возбудили уголовное дело
Следственный отдел МВД России по Сковородинскому району возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло недалеко от посёлка Ерофей Павлович 25 февраля. Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Предварительно установлено, что около 11 часов на автодороге в Сковородинском районе водитель Тойоты Креста выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля 1994 года рождения, а также двое его пассажиров 1997 и 1998 годов рождения.
Ранее свидетель страшной аварии в Сковородинском районе рассказал корреспонденту Амур.инфо, что погибшие ребята несколько раз провоцировали аварийную ситуацию на дороге, выезжали на встречку и показывали другим водителям неприличные жесты.
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