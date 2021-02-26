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26февраля
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сегодня, 18:51 1

В Забайкалье офицер осуждён за неоднократное мелкое взяточничество

В Забайкалье офицер осуждён за неоднократное мелкое взяточничество

Военный следственный отдел СК по Читинскому гарнизону собрал доказательства и довёл до суда дело капитана Б. проходившего службу в войсковой части в Забайкалье.

В период с декабря 2018 по январь 2020 года капитан Б., являясь помощником командира части по физической подготовке, получал лично и через посредника денежные и имущественные взятки. Ряду военнослужащих он выставил положительные баллы за физическую подготовку без её фактической сдачи.

За указанные действия капитан получал от военнослужащих денежные суммы в размерах от 2500 до 15000 рублей. Также, в качестве взятки, он получил через посредника дорогостоящий садовый инструмент.

Судом он признан виновным в совершении четырех преступлений как должностное лицо и десяти преступлений, отнесенных судом к мелкому взяточничеству.

Читинский гарнизонный военный суд приговорил капитана Б. к условному лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на срок два года. В качестве дополнительного наказания он получил штраф в размере 150 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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    1 минута назад

    Таких бизнесменов в армии, как грязи. Кстати, что там с командармом 35 ки?

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