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26февраля
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сегодня, 17:30 0

Оперштаб: в Приамурье прививку от коронавируса поставили больше 32 тысяч человек

Оперштаб: в Приамурье прививку от коронавируса поставили больше 32 тысяч человек

В Амурской области больше 32 тысяч человек поставили прививку от коронавируса, об этом на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

— Охват иммунизации по первому компоненту вакцины «Гам-КОВИД-Вак» составляет 31780 человек или 80,7%, по второму 14152 человека или 44,5%, – доложила на заседании Леонтьева.

24 тысячи вакцинированных входят в группу приоритетных, это – работники сферы здравоохранения, образования, лица старше 60 лет. Более 4700 сделавших прививку работают в сфере услуг, транспортной отрасли и правоохранительных органах. Кроме того, поставили вакцину от коронавируса более 1300 студентов старше 18 лет.

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#вакцинация от COVID

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