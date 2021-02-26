Заместитель мэра Благовещенска покидает свой пост

С 27 февраля Игорь Чёрный больше не будет занимать пост заместителя мэра Благовещенска. Как сообщает пресс-служба администрации города, чиновник уходит по собственному желанию на более высокооплачиваемую должность за пределами области.

Игорь Черный начал свою карьеру в администрации Благовещенска в декабре 2019 года, он занимался вопросами ЖКХ. Пока чиновнику не найдут замену, отвечать за сферу ЖКХ будет заместитель мэра города Александр Воронов.

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#ЖКХ #мэрия

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Наталья Сиротова