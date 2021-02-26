Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 2

Заместитель мэра Благовещенска покидает свой пост

Заместитель мэра Благовещенска покидает свой пост
Фото: admblag.ru

С 27 февраля Игорь Чёрный больше не будет занимать пост заместителя мэра Благовещенска. Как сообщает пресс-служба администрации города, чиновник уходит по собственному желанию на более высокооплачиваемую должность за пределами области.

Игорь Черный начал свою карьеру в администрации Благовещенска в декабре 2019 года, он занимался вопросами ЖКХ. Пока чиновнику не найдут замену, отвечать за сферу ЖКХ будет заместитель мэра города Александр Воронов.

Просмотров всего: 519

#ЖКХ #мэрия

распечатать


Общество 4

В Благовещенске продают старинный особняк
Общество

Улицу Ленина в Благовещенске 1 марта частично перекроют
Власть 3

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Благовещенске в этом году
Власть 13

Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин

Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    13 минут назад

    невелика потеря

  • Undertaker

    Undertaker
    2 минуты назад

    Пусть ЖКХ восстанавливает своими руками и горбом, и перед населением результаты своей деятельности покажет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь