Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 0

ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за «непристойного» клипа

ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за «непристойного» клипа
Фото: peopletalk.ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за клипа рэпера Моргенштерна про банковскую карту «Альфа-банка», сообщает ФАН.

Сотрудники ФАС заявляют, что рекламный ролик содержит сразу пять нарушений закона.

На видео музыкант советует подросткам уговорить родителей оформить карту банка. При этом в клипе банк называется лучшим в стране. Однако не даётся никакого пояснения о критериях сравнения: на основании чего делается такой вывод.

Также в ФАС отметили, что в клипе Моргенштерн пьёт алкоголь из бутылки, а также показывает оскорбительный жест — средний палец.

Помимо этого, внимание сотрудников ФАС привлёк внешний вид девушек, играющих роль сотрудниц банка. На видео они предстают в нарядах с глубоким вырезом, в котором видно их нижнее бельё. В ФАС заявляют, что этот образ не соответствует реальному виду сотрудников банка.

В отношении Моргенштерна и «Альфа-банка» возбуждено дело.

Как сообщает РБК, в связи с этим ведомство обязало музыканта и Альфа-банк не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».

Просмотров всего: 177

#закон #шоу-бизнес

распечатать


Общество 2

В Приамурье компания сжигала медицинские отходы на открытом воздухе
В России и мире

Отар Кушанашвили обвинил во лжи «обнищавшего» Леонида Агутина
Происшествия

По факту тройного смертельного ДТП в Сковородинском районе возбудили уголовное дело
В России и мире

Любовница покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева может угодить в тюрьму за подделку документов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь