ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за «непристойного» клипа

Сотрудники ФАС заявляют, что рекламный ролик содержит сразу пять нарушений закона.

На видео музыкант советует подросткам уговорить родителей оформить карту банка. При этом в клипе банк называется лучшим в стране. Однако не даётся никакого пояснения о критериях сравнения: на основании чего делается такой вывод.

Также в ФАС отметили, что в клипе Моргенштерн пьёт алкоголь из бутылки, а также показывает оскорбительный жест — средний палец.

Помимо этого, внимание сотрудников ФАС привлёк внешний вид девушек, играющих роль сотрудниц банка. На видео они предстают в нарядах с глубоким вырезом, в котором видно их нижнее бельё. В ФАС заявляют, что этот образ не соответствует реальному виду сотрудников банка.

В отношении Моргенштерна и «Альфа-банка» возбуждено дело.

Как сообщает РБК, в связи с этим ведомство обязало музыканта и Альфа-банк не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».