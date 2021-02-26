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26февраля
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сегодня, 16:52 0

В Благовещенске за неделю составили 26 протоколов на нарушителей санитарного режима

В Благовещенске за неделю составили 26 протоколов на нарушителей санитарного режима
Фото: pixabay.com

Для выявления нарушителей санитарного режима в Благовещенске продолжаются рейды в места массового скопления людей. В период с 18 по 24 февраля силами сотрудников полиции, управления ГО и ЧС, РЖД, администрации города проверено 119 предприятий потребительского рынка и услуг, а также 1 235 автобусов и автовокзал, сообщают в пресс-службе правительства области.

За минувшую неделю составили 26 протоколов. Это в два раза меньше чем за период с 11 по 17 февраля.

— При выявлении жителей Благовещенска, больных коронавирусной инфекцией, проводится своевременная обработка подъездов, – рассказал на заседании оперативного штаба мэр Благовещенска Олег Имамеев. – С 18 по 24 февраля дезинфекция сделана в 43 жилых помещениях. Автобусы городской автоколонны проходят санобработку ежедневно. 50 единиц транспорта обдают генератором холодного тумана после возвращения автобуса с рейса и дисперсионным способом на каждой конечной остановке. В 55 автобусах установлены боксы с одноразовыми масками, в 35 – санитайзеры.

Ситуация с ОРВИ также достаточно неплохая: 2,1% школьников Благовещенска болеют вирусными инфекциями. Это на 0,3% меньше, чем на прошлой неделе. В детских садах заболеваемость ОРВИ на уровне прошлой недели.

Стоит отметить, что 17 городских школ находятся на каникулах, а организации допобразования работают по смешанному типу (дистанционное и очное обучение).

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