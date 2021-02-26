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26февраля
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Амурская детская областная больница возвращается к штатному режиму работы

Амурская детская областная больница возвращается к штатному режиму работы

В пятницу, 26 февраля, на заседании оперативного штаба о ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. В Амурской области на сегодня работает восемь инфекционных стационаров на 760 коек и девять провизорных госпиталей на 265 коек для госпитализации больных с подозрением на COVID-19.

— Сейчас выводится в штатный режим работы областная детская клиническая больница, при этом перемаршрутизируем пациентов в областную инфекционную больницу и детскую городскую больницу, на базе которой развернуты инфекционные госпитали. Во всех медорганизациях сейчас особое внимание будет обращено на диспансерное наблюдение граждан, уже переболевших коронавирусом для минимизации последствий, – рассказала Светлана Леонтьева.

На лечении в медицинских учреждениях Приамурья находятся 1 569 пациентов с коронавирусом, из них 527 пациентов (33,6 %) получают лечение в стационарах, 1 042 пациента (66,4 %) находятся на амбулаторном лечении. Свободный коечный фонд составляет 30,7 % от числа коек, развернутых для пациентов с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медицинские организации Приамурья обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты на месяц вперед.

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#коронавирус #медицина

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