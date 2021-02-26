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26февраля
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сегодня, 16:41 1

Во Владивостоке задержали заведующих кладбищами и крематорием

Во Владивостоке задержали заведующих кладбищами и крематорием
Фото: pixabay.com

В Приморье задержали заведующего кладбищами муниципального учреждения «Некрополь» и заведующего крематорием кладбища «Морское». Задержанных подозревает в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глав похоронных учреждений подозревают в том, что они получили взятки в несколько миллионов рублей. По словам источника, уже прошли обыски в учреждении «Некрополь» и по местам жительства фигурантов дела. Во внимание следственных органов также попал знакомый заведующего кладбищами. Его компания выполняет строительные работы за счёт бюджетных денег

В мэрии города на данный момент информацией о задержании не располагают. На прошлой неделе в прокуратуре Приморского края рассказали, что будут судить бывшего заведующего «Некрополем» Игоря Бабынина. Руководителя муниципальной похоронной службы обвиняют в получении взяток на более, чем 326 миллионов рублей. Крупную сумму заплатили две компании, чтобы стать монополистами в похоронном бизнесе Владивостока. За взятку только они должны были получить возможность организовывать похороны в городе.

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Сам себе могилу вырал

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