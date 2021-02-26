МЧС предупреждает о сильном ветре на выходных в Приамурье

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По информации Амурского гидрометцентра, 27 февраля местами на территории области ожидается усиление ветра. Как сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС, ночью порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, днём – до 14-19 метров в секунду.

В Благовещенске днём ожидается усиление ветра с порывами до 12-14 метров в секунду. В отдельных районах области днём прогнозируется сильный снег. При ухудшении погоды возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК, ЖКХ и другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения. При заснеженных дорогах и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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