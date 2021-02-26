Любовница покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева может угодить в тюрьму за подделку документов

Наследство на сумму 200 миллионов рублей артист оставил не своей девушке Александре Куцевол, а старому другу Роману Радову и племяннице Татьяне.

Олег и Александра были в отношениях с 2011 по 2017 год. За эти годы бывшая возлюбленная Яковлева дважды пыталась доказать в суде, что он был её законным мужем. В качестве доказательства женщина предоставляла свидетельства о заключении брака из Сербии. Но суд, сделав запрос в МИД Сербии, выяснил, что Куцевол подделала документы.

Александра проиграла все суды, и теперь законные наследники пытаются выселить её из квартиры музыканта.

Как говорят близкие Олега, они предложили Куцевол жильё меньшей площади, но она отказалась. Сейчас выселением женщины занимаются судебные приставы.

Племянница покойного певца Татьяна Яковлева рассказала, что Александра Куцевол за эти годы по поддельному свидетельству о браке переоформила на себя его квартиру в Черногории.

По её словам, они вместе с адвокатами теперь пытаются вернуть эту недвижимость. За подделку документов Александре грозит как минимум 4 года лишения свободы.

Сама виновница скандала недавно пожаловалась своим подписчикам в Инстаграме на травлю со стороны родни Яковлева. Как говорят её друзья, Александра Куцевол хочет создать в квартире музей покойного музыканта.