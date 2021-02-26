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26февраля
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сегодня, 15:50 3

Российским дипломатам пришлось покидать Северную Корею на самодельной дрезине

Российским дипломатам пришлось покидать Северную Корею на самодельной дрезине
Фото: МИД России

Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Об этом МИД РФ во Владивостоке рассказал на Facebook.

Сообщение между Россией и Северной Кореей было прервано из-за коронавируса, поэтому сотрудники дипмиссии вместе с семьями вынуждены были добираться на родину своими силами. Основную часть пути они преодолели на поезде и автобусе, а вот пересекать приграничную зону им пришлось по железнодорожному мосту пешком. Дипломаты соорудили тележку, на которую посадили детей и погрузили вещи.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь… Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин», – рассказали в МИД.

Мужчине пришлось толкать гружёную тележку больше километра. Уже в России дипломатов встретил автобус, который увёз их в аэропорт Владивостока. Известно, что 26 февраля они вылетели в Москву.

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#коронавирус #происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    1 час назад

    Торжество представительства МИД РФ в Северной Корее!

  • oenesterov

    oenesterov
    23 минуты назад

    Молодцы, не стали жаловаться, ныть и просить о помощи, а все сделали сами - по-мужски. Выдать премию за креативность.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    14 минут назад

    дипломаты-спецы на все случаи....собрали, покрасили и поехали.....

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