Российским дипломатам пришлось покидать Северную Корею на самодельной дрезине

Сообщение между Россией и Северной Кореей было прервано из-за коронавируса, поэтому сотрудники дипмиссии вместе с семьями вынуждены были добираться на родину своими силами. Основную часть пути они преодолели на поезде и автобусе, а вот пересекать приграничную зону им пришлось по железнодорожному мосту пешком. Дипломаты соорудили тележку, на которую посадили детей и погрузили вещи.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь… Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин», – рассказали в МИД.

Мужчине пришлось толкать гружёную тележку больше километра. Уже в России дипломатов встретил автобус, который увёз их в аэропорт Владивостока. Известно, что 26 февраля они вылетели в Москву.