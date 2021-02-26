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26февраля
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сегодня, 16:10 0

В Приамурье субсидии на ЖКУ хотят перечислять сразу поставщикам услуг

В Приамурье субсидии на ЖКУ хотят перечислять сразу поставщикам услуг
Фото: zsamur.ru

В заксобрании Амурской области обсудили предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг. Компенсацию предложили перечислять сразу управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба амурского парламента.

— Субсидии должны помочь малоимущим оплачивать коммунальные расходы. Но на практике граждане используют средства на другие цели. Это и нецелевое расходование бюджета и причина накопления долгов, – считает председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

По закону субсидии на оплату ЖКУ приостанавливают при возникновении задолженности, подтверждённой решением суда. Однако между началом накопления долга и моментом его судебного подтверждения проходит не меньше года. Если новые правила получения льготы примут, то темпы роста задолженностей удастся затормозить.

Всего на заседании поддержали около десяти законопроектов. Среди них и ускоренное изъятие из оборота некачественных лекарств. Здесь пропишут порядок изъятия и уничтожения контрафактной и фальсифицированной продукции. Расходы за эти действия теперь будут нести владельцы недоброкачественных препаратов.

Напомним, что в Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в марте в России.

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