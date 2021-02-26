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26февраля
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сегодня, 15:40 1

Бизнес-омбудсмен рассказал губернатору, как амурский бизнес пережил 2020 год

Бизнес-омбудсмен рассказал губернатору, как амурский бизнес пережил 2020 год
Фото: amurobl.ru

Борис Белобородов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области, предоставил доклад о проделанной в 2020 году работе губернатору Василию Орлову, сообщают в пресс-службе правительства Приамурья.

— Общение с предпринимательским сообществом в 2020 году в основном велось в режиме онлайн в связи с пандемией, в частности, через специальный портал. Всего было получено 86 обращений, большое количество этих обращений связано с тематикой коронавирусных ограничений, а также обработки твердых коммунальных отходов, – рассказал в ходе встречи Борис Белобородов.

Стоит отметить, что в прошлом году представители амурского бизнеса также часто жаловались на проблемы ресурсоснабжения, проверки и по земельным вопросам. Борис Белобородов обозначил основные проблемные моменты, волнующие предпринимателей региона: негативное влияние теневой экономики на легальный бизнес, большая административная нагрузка на бизнес и недоверие правоохранительным органам. Примечательно, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области не только обозначил проблемные моменты, но и предложил пути их решения.

— Я благодарю вас и вашу команду за хорошую работу. Вам действительно удалось сплотить вокруг себя предпринимателей. Видим, что вы ведёте дискуссию с пониманием общей ситуации, предлагаете те или иные корректировки. Прошлый год выдался очень тяжелым и для бюджета, и для предпринимательства. Мы оказывали большую поддержку, только по прямым субсидиям она составила около 400 миллионов, было большое количество налоговых льгот. Очень надеюсь, что в 2021 году ситуация будет гораздо лучше. Ваши предложения мы обязательно рассмотрим с коллегами из профильных министерств, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#бизнес #губернатор

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Светлая память героям....

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