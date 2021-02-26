Итоги недели: День защитника Отечества, экспедиция за золотом и новая вакцина от коронавируса

Всем привет! Это финальный февральский дайджест на Амур.инфо. Какой была последняя неделя зимы?

1. Российские учёные работают над четвёртой вакциной от коронавируса – «Спутник Лайт». Сейчас проходят испытания этой однофазной вакцины, сообщает портал стопкоронавирус.рф. На текущий момент вакцина проходит испытание на 150 добровольцах. Планируется, что новый препарат будут ставить за один раз, без повторного вакцинирования. Кстати, неделей ранее в России зарегистрировали 3-ю вакцину против COVID-19 – «КовиВак». Для всех, кто не очень понимает в чем разница между всеми официально зарегистрированными вакцинами, наши журналисты подыскали целую инструкцию о том, в чем их главное отличие. Так что заходите на сайт Амур.инфо и читайте.

2. Неделя началась с двух выходных. И всё не просто так. В стране отмечался праздник – День защитника Отчества. Пользуясь случаем, всех защитников еще раз поздравляем. Накануне праздника редакция Амур.инфо провела опрос среди наших подписчиц в Instagram: важно ли для вас, чтобы ваш любимый человек имел за плечами службу в армии? Принципиальными в этом вопросе оказались 30,3 процента наших читательниц, которые ответили, что для них служба в армии – обязательный критерий. Большинство же амурчанок – 69,7 процента – оказались не столь категоричными и ответили, что для них данный факт биографии своей половинки совершенно не обязателен. Всего же в нашем опросе приняли участие около 1500 девушек. Ну что, мужики, какие презенты получили на 23-е? Пишите в комментариях!

3. Госдума приняла в третьем чтении поправки в трудовой кодекс РФ, которые дают новые права многодетным семьям. Они расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Новые льготы положены многодетным семьям, имеющим детей до 18 лет. При этом есть два условия. Детей в семье должно быть не менее трёх, а младшему ещё не исполнилось 14 лет. Уже более двух лет действует порядок, при котором многодетные родители могут выбирать удобное время ежегодного отпуска в отличие от других работников. Однако это правило действует для тех сотрудников, чьи дети не достигли 12 лет.

4. В Приамурье набирают команду краеведов в экспедицию «Орочанин. Золото Благовещенска». Инициаторы хотят найти ценности с потерянного в 1918 году корабля. По разным версиям, на нём было от 336 до 5056 килограммов драгметалла. Перед походом участники соберут необходимую информацию, а уже летом по самому правдоподобному маршруту и выдвинется экспедиция.

— Если вы готовы войти в экспедицию, то пишите об этом, указав свой опыт и компетенции. Есть вероятность, что слитки лежат на дне водоёма. Поэтому к нам в команду также нужны люди с водолазным оборудованием для исследования двух озёр, – говорит краевед Евгений Литус. – Сейчас принять участие в экспедиции хотят уже около 40 человек. Однако из практики к лету останется не больше 10. Планируем, что всего будет задействовано около 25 человек на всех выездных работах. Так что, если интересно, читайте подробнее в инстаграм-аккаунте краеведов @amurotgoloski.

5. Амурский гидрометцентр сообщает, что 27 февраля Приамурье попадёт под влияние активного западного циклона, который спровоцирует резкое изменение погоды. Ожидается резкое повышение дневных температур: по северу области будет -3°С...-8°С, на юге +1°С…+2°С. Также на территории Приамурья прогнозируют снег разной степени интенсивности – в большинстве районов умеренный, в некоторых районах сильный. В зоне атмосферных фронтов ветер усилится до 13-15 метров в секунду. Во время снегопада возможны слабая метель и снежный накат. При такой погоде на дорогах повышается риск аварий, также аварии возможны на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, могут возникать перебои в работе транспорта. Так что будьте осторожны!

На этом наш традиционный выпуск новостей подходит к концу, дальше нас ожидает ещё более интересная серия весенних выпусков дайджеста на Амур.инфо. Будем надеяться, что там нас будут ждать добрые и теплые новости. Всем хороших выходных и до новых встреч!