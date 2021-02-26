В Приамурье снег и сильный ветер: прогноз погоды на 27 февраля

Днём облачно, снег, местами сильный снег. В отдельных районах слабая метель. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14-19 метров в секунду. Температура по северу -11°С…-16°С, местами -17°С…-22°С, по югу -3°С…-8°С, местами -9°С…-14°С.

В Белогорске завтра пасмурно, к вечеру небольшой снег. Ночью температура -20°С...-23°С, днём -7°С...-10°С. Ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду.

В Свободном переменная облачность, после обеда снег. Ночью температура -22°С, днём -6°С...-9°С. Ветер юго-восточный, 5-11 метров в секунду.

В Завитинске и Райчихинске переменная облачность, небольшой снег. Ночью температура -22°С...-24°С, днём -7°С…-10°С. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 16-17 метров в секунду.

В Архаре облачно, без осадков. Ночью температура -23°С...-24°С, днём -6°С...-9°С. Юго-восточный ветер разгонится от 7 до 15 метров в секунду.

В Зее пасмурно, сильный снег. Температура ночью -19°С, днём -13°С...-15°С. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 16-17 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, снег. Ночью столбик термометра покажет -20°С…-21°С, днём -9°С…-10°С. Ветер юго-восточный, 6-13 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, сильный снег. Температура ночью -17°С, днём – -14°С…-16°С. Ветер восточный, 5-14 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура воздуха -22°С…-23°С, ночью -18°С. Ветер восточный, 4-13 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха -17°С...-19°С. Днём в областной столице облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха -5°С...-7°С.