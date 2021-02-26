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26февраля
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сегодня, 15:19 2

В России увеличиваются масштабы рассылки спама на мобильные телефоны

В России увеличиваются масштабы рассылки спама на мобильные телефоны

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба получила свыше 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства в сфере рекламы. Пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 миллиона рублей.

Реклама, поступающая на телефоны абонентов без их согласия, составляет 21 процент от общего числа нарушений. При этом, в 2019 году таких случаев было всего 12,8 процента.

В связи с широким распространением роботизированных сервисов, выполняющих массовые обзвоны, большое распространение получили характерные запрограммированные звонки, раздражающие потребителей до такой степени, что ФАС считает необходимым принять меры.

Встреча представителей ведомства и и операторов сотовой связи состоялась в январе 2021 года. На ней рассматривались варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями.

— В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов. Эти программы находятся в высокой стадии готовности. Мы уже можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совместно с операторами связи, – сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

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#связь #технологии

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Это всё Америка виновата. Если бы не спам, мы бы сейчас получали зарплату от 2 000 долларов. Владимир Владимирович так сказал

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.

    Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие, согласно новой концепции, будет осуществляться только по одному сценарию - за счет внедрения инноваций. Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".

    Поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения. В частности, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. При этом государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования. Предполагается, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.

    "Российская газета" 18.03.2008 г. № 4614

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