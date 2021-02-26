В России увеличиваются масштабы рассылки спама на мобильные телефоны

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба получила свыше 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства в сфере рекламы. Пресечено почти 5 тысяч нарушений, назначено штрафов на 77,5 миллиона рублей.

Реклама, поступающая на телефоны абонентов без их согласия, составляет 21 процент от общего числа нарушений. При этом, в 2019 году таких случаев было всего 12,8 процента.

В связи с широким распространением роботизированных сервисов, выполняющих массовые обзвоны, большое распространение получили характерные запрограммированные звонки, раздражающие потребителей до такой степени, что ФАС считает необходимым принять меры.

Встреча представителей ведомства и и операторов сотовой связи состоялась в январе 2021 года. На ней рассматривались варианты решения сложившейся ситуации со спам-звонками и сообщениями.

— В решении этой проблемы большое значение имеет участие самих операторов. Сегодня они разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые помогут защитить абонентов. Эти программы находятся в высокой стадии готовности. Мы уже можем находить и штрафовать нарушителей, но их тысячи, и неправильно бегать за каждым из них. Нужно системно решить эту проблему совместно с операторами связи, – сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.