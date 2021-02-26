Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:05 1

Турист из Приамурья заблудился в горах Иркутской области

Турист из Приамурья заблудился в горах Иркутской области
Фото: bpso.ru

Накануне, 25 февраля турист из Приамурья заблудился во время одиночного восхождения на пик Черского в Слюдянском районе Иркутской области. Мужчина 1962 года рождения смог самостоятельно выйти на связь со спасателями. Об этом рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Житель Амурской области во время восхождения на пик Черского из-за сильной пурги сбился с пути и зашел в глубокий снег. Самостоятельно вернуться к запланированному маршруту не удалось, и мужчина обратился за помощью к местным спасателям.

Звонок на прямую линию Байкальского поисково-спасательного отряда поступил около 16:00. Житель Приамурья смог объяснить ситуацию и описать свое примерное местоположение после чего связь прервалась. Два спасателя на снегоходе «Тайга-Варяг» выехали на поиск заблудившегося.

— В то время как мы добирались до места происшествия, сначала на снегоходе, далее пешком, связь между пострадавшим и оперативным дежурным была восстановлена. Он спрятался от ветра и дожидался помощи. Оперативный дежурный сориентировал его на местности, таким образом он смог продолжить движение нам на встречу, – рассказал Сергей Старовойтов, спасатель Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как рассказали местные спасатели, поиски амурчанина осложнялись сильным, пронизывающим ветром с колючим снегом. Но, несмотря на это, мужчина был найден спустя три часа после начала поисков. Спасатели напоили жители Приамурья горячим чаем и дали теплую одежду. На снегоходе амурчанина эвакуировали с горы. Серьезного вреда здоровью не выявлено, состояние мужчины оценили как удовлетворительное.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что пропала группа на печально известном перевале Дятлова. Позднее выяснилось, что пропавшая туристическая группа нашлась в Екатеринбурге.

Просмотров всего: 93

#туризм

распечатать


Общество 4

Новая госкорпорация поможет инвесторам развивать туризм на Дальнем Востоке
В России и мире

70-летний пенсионер из Магнитогорска пропал во время экскурсии в Танзании
Общество

В Свободненском районе на дальневосточных гектарах построили новую базу отдыха
Общество 5

Открыта продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Благовещенск-Москва на весь 2021 год
Комментарии
Показать все (1)
  • paravis

    paravis
    18 минут назад

    Интересно, по какой статье расходов оплачивается спасение? Второе, кто его заставлял переться в такую погоду не зная куда? Третье, нельзя такие вещи засчитывать за героизм. Это раздолбайство.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь