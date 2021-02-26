Новую школу на полторы тысячи мест в Благовещенске сдадут в августе будущего года

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продолжается строительство школы на полторы тысячи мест на пересечении улицы Тепличной и Игнатьевского шоссе. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, подрядная организация нарастила темпы работ, готовность объекта составляет 16 процентов.

Уже закончились подготовительные работы, готовы фундаменты и цокольные этажи всех пяти блоков здания. В этом году строителям предстоит провести общестроительные работы – «поднять» все блоки на три и четыре этажа.

— Можно сказать, что мы строим учебный городок. Блоки А и Г – центральные, в четырёх уровнях. Они соединяют остальные учебные корпуса. В левой части здания будут учиться младшеклассники, в правой – старшеклассники. Здесь очень мощное благоустройство. Предусмотрен спортивный комплекс со стадионом, беговыми дорожками и тренажерными установками. Будет создана оранжерея, – рассказал Александр Синьков, руководитель подрядной организации.

Будущая школа рассчитана на 60 классов по 25 человек. Площадь здания превышает 33 тысячи квадратных метров.

— Объект сложный и стратегически важный для Благовещенска. Новая школа позволит разгрузить образовательные учреждения в микрорайоне, которые на сегодняшний день переполнены. В прошлом году подрядчик испытывал определенные трудности, в связи с закрытием границ застройщику было сложно найти рабочую силу. В настоящее время подрядчик сориентировался, и к строительству были привлечены рабочие из других регионов России. В 2021 году подрядчику необходимо освоить порядка 600 миллионов рублей. Сегодня мы видим, что на объекте работы идут в рамках графика – по всем блокам, по всем направлениям – и по сетям и по монолитным работам. Больших рисков на сегодняшний день мы не видим, – рассказал мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, школа на 1500 мест в Благовещенске строится в рамках национального проекта «Образование», региональной программы «Развитие образования Амурской области» и муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов. Сдача объекта запланирована на август 2022 года.