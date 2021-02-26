Умер бывший глава Зейского района Николай Лихогруд

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Администрация Зейского района сообщает о смерти Николая Ивановича Лихогруда. Он многое сделал для повышения качества жизни жителей города и района.

Николай Иванович в период с 2004 по 2007 год был депутатом Зейского районного Совета народных депутатов. А после этого с 2007 по 2011 годы возглавлял администрацию Зейского района.

— За годы созидательного труда он многое сделал для благоустройства района, повышения качества жизни людей. Мы знали его как честного и ответственного труженика, опытного хозяйственника, мудрого руководителя, неравнодушного к заботам и проблемам своих земляков. Мы навсегда сохраним светлую память о прекрасном человеке, – сообщили в администрации района.