Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:12 0

Умер бывший глава Зейского района Николай Лихогруд

Умер бывший глава Зейского района Николай Лихогруд
Фото: admzeya.amurobl.ru

Администрация Зейского района сообщает о смерти Николая Ивановича Лихогруда. Он многое сделал для повышения качества жизни жителей города и района.

Николай Иванович в период с 2004 по 2007 год был депутатом Зейского районного Совета народных депутатов. А после этого с 2007 по 2011 годы возглавлял администрацию Зейского района.

— За годы созидательного труда он многое сделал для благоустройства района, повышения качества жизни людей. Мы знали его как честного и ответственного труженика, опытного хозяйственника, мудрого руководителя, неравнодушного к заботам и проблемам своих земляков. Мы навсегда сохраним светлую память о прекрасном человеке, – сообщили в администрации района.

Просмотров всего: 343

#Зея

распечатать


Общество 5

Самолеты сообщением Зея – Благовещенск начнут летать в марте 2021 года
Происшествия

В День защитника Отечества амурский автомобилист провалился под лёд
Общество

Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 24 февраля
Власть 9

Прокуратура потребовала отстранить мэра Зеи от должности
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь