В Красноярске задержаны подозреваемые в торговле детьми

Трое россиян и гражданка Казахстана, продавшая своего ребёнка, задержаны и взяты под стражу.

Как полагает следствие, подозреваемые находили женщин, готовых выносить детей. Впоследствии мать за вознаграждение отдавала ребенка. Задержанные граждане выступали посредниками в сделке.

К настоящему времени сотрудники Следственного комитета узнали местонахождение девяти младенцев. Все новорождённые помещены в специализированное социальное учреждение.

Личности матерей, продавших детей, а также их местонахождение, в настоящий момент устанавливаются, пишут «Известия».

Ранее Амур.инфо уже неоднократно писало о том, что такое суррогатное материнство, и какие проблемы оно представляет с точки зрения законов России, религиозной и общественной морали.