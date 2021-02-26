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26февраля
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сегодня, 14:23 1

В Красноярске задержаны подозреваемые в торговле детьми

В Красноярске задержаны подозреваемые в торговле детьми
Фото: pixabay.com

Трое россиян и гражданка Казахстана, продавшая своего ребёнка, задержаны и взяты под стражу.

Как полагает следствие, подозреваемые находили женщин, готовых выносить детей. Впоследствии мать за вознаграждение отдавала ребенка. Задержанные граждане выступали посредниками в сделке.

К настоящему времени сотрудники Следственного комитета узнали местонахождение девяти младенцев. Все новорождённые помещены в специализированное социальное учреждение.

Личности матерей, продавших детей, а также их местонахождение, в настоящий момент устанавливаются, пишут «Известия».

Ранее Амур.инфо уже неоднократно писало о том, что такое суррогатное материнство, и какие проблемы оно представляет с точки зрения законов России, религиозной и общественной морали.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Минимум два дня уже эту "новость" мусолят по новостям.

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