В Красноярске задержаны подозреваемые в торговле детьми
Трое россиян и гражданка Казахстана, продавшая своего ребёнка, задержаны и взяты под стражу.
Как полагает следствие, подозреваемые находили женщин, готовых выносить детей. Впоследствии мать за вознаграждение отдавала ребенка. Задержанные граждане выступали посредниками в сделке.
К настоящему времени сотрудники Следственного комитета узнали местонахождение девяти младенцев. Все новорождённые помещены в специализированное социальное учреждение.
Личности матерей, продавших детей, а также их местонахождение, в настоящий момент устанавливаются, пишут «Известия».
Ранее Амур.инфо уже неоднократно писало о том, что такое суррогатное материнство, и какие проблемы оно представляет с точки зрения законов России, религиозной и общественной морали.
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