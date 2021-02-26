В Приамурье с начала года произошло больше 400 пожаров

В Амурской области в текущем году уже зарегистрировали 410 пожаров. Большая часть – в зданиях жилого назначения и надворных постройках. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 8,2 процента.

— В 2021 году в пожарах погибли 23 человека и 20 получили ожоги разной степени тяжести. Однако благодаря своевременному сообщению о возгораниях и оперативным действиям пожарных спасены 70 жителей области. В 2020 году на эту же дату было всего 24 спасённых человека, – рассказал начальник Главного управления МЧС по Амурской области Игорь Смирнов.

Возникают пожары из-за неосторожного обращения с огнём, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов и печей. Причём, количество пожаров увеличивается именно зимой.

Инспекторы постоянно проводят профилактическую работу с гражданами для предупреждения возгораний. Они также проверяют соблюдение норм пожарной безопасности.

Напомним, что в четверг, 25 февраля, в Благовещенске сгорела нежилая постройка на промышленной базе по Василенко, 6. А ночью 19 января этого года на улице Ленина в Благовещенске загорелся многоквартирный аварийный барак. На месте пожара нашли погибшего мужчину.