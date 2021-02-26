Неизвестные тяжело ранили помощника Леди Гаги и похитили её собак

Как стало известно, нападение произошло 24 февраля, когда Фишер выгуливал трёх питомцев певицы. Неизвестные мужчины в бейсболках выстрелили в него четыре раза и забрали двух собак. Третий бульдог сумел сбежать, позже его нашёл телохранитель артистки.

Когда полиция прибыла на место происшествия, раненый лежал на земле, потерпевшего доставили в больницу.

Леди Гага сейчас находится в Риме, где снимается в фильме Ридли Скотта. Артистка очень расстроилась из-за печальных новостей. Она объявила, что заплатит 500 тысяч долларов за информацию о своих любимцах.

Пока неизвестно, что послужило мотивом кражи собак. Стражи порядка выясняют, знали ли похитители, что это собаки Леди Гаги или же их целью были любые французские бульдоги. Эта порода сейчас достаточно популярна. Цена такой собаки выражается четырехзначными числами, а при наличии хорошей родословной стоимость доходит до 10 тысяч долларов.