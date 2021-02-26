В Приморье сгорел рейсовый автобус (видео)

26 февраля в 07:48 утра поступило сообщение о пожаре. Рейсовый автобус загорелся в Приморье на 700 километре трассы А-370 Уссури в Надеждинском районе, сообщили в пресс-службе управления ГУ МЧС по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что пожарные быстро приехали на место происшествия. К этому времени общественный транспорт уже горел открытым пламенем. Чтобы локализовать возгорание, пожарным понадобилось полчаса, через 50 минут пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали три человека и одна единица техники. Что стало причиной возгорания, ещё предстоит разобраться. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Реклама Новости Уссурийска (@ussurmedia)

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Илона Зарецкая