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26февраля
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сегодня, 13:56 1

Амурчан просят не паниковать: в Мазановский район пришёл тигр

Амурчан просят не паниковать: в Мазановский район пришёл тигр
Фото: pixabay.com

В Приамурье пришёл новый тигр. Как сообщает региональное управление по охране животного мира, животное находится в районе села Бичура. Жителей близлежащих сёл просят не паниковать, но соблюдать осторожность.

Тигр ведёт себя скрытно и не выходит к людям. В Амурской области он уже три месяца, за это время не произошло ни одного конфликта животного с домашним скотом или человеком.

Тем не менее, стоит проявлять осторожность. Скот и лошадей не стоит отпускать на самовыпас без сопровождения пастуха, особенно рядом с лесом. Рекомендуется не отвязывать собак и не ходить в лес без острой необходимости. Если в лес всё же нужно, собак с собой лучше не брать.

При встрече с тигром нужно не паниковать, не кричать и не убегать. Быстрым шагом увеличивать дистанцию между собой и животным, не поворачиваться к нему спиной. Нельзя идти по следам тигра: зверь может воспринять это, как преследование, и проявить агрессию. При встрече тигра на дороге нельзя выходить из машины и приближаться к дикой кошке.

— И ещё одна просьба – не рассылайте панические и непроверенные сообщения в социальных сетях. Зачастую эта информация «фейк», и она только безосновательно пугает население области. К примеру, среди амурчан ходят слухи, что сразу нескольких тигров видели в Бурейском и Шимановском районах, но эти данные не подтвердились, – рассказали в управлении.

Обо всех случаях встречи с тигром или обнаружения его следов просят сообщать в конфликтную группу охотуправления по телефону 8 (914) 557-15-90.

12 февраля появилась информация о том, что в Бурейский район направился крупный самец амурского тигра. В охотуправлении Приамурья сообщили, что в предполагаемый район «прогулки» тигров выезжал их специалист. Следов диких животных не обнаружено.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Швейк

    Швейк
    39 минут назад

    Не тревожьте тигру!!! Прячьтесь по щелям и не высовывайтесь. Ибо......

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