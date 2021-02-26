В амурском минтрансе рассказали, когда и какие дороги буду ремонтировать в регионе

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— Работы запланированы на 23 объектах, из которых семь – благовещенская агломерация, 16 – региональные дороги. Финансирование составляет почти 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда – это федеральные средства, остальное – областной бюджет. В этом году мы планируем в рамках БКАД отремонтировать практически 70 километров дорог, из которых 59 километров – региональная сеть, 11 километров – благовещенская агломерация. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом, – сообщил глава минтранса Приамурья.

В 2020 году на ремонт дорог был выделен 1 миллиард 239 миллионов рублей. На эти средства удалось провести ремонт на 20 объектах транспортной инфраструктуры региона. Общая протяжённость отремонтированных дорог – 28 километров, из которых 7 километров – это дороги регионального значения, и 21 километр – благовещенская агломерация.

— С 2022 по 2024 годы предусмотрено федеральное финансирование около 3,8 миллиарда рублей. Мы сейчас работаем с министерством транспорта России, чтобы привлечь средства уже в текущем году, – сказал Александр Зеленин.

В 2021 году планируется провести ремонт на трассах Благовещенск – Свободный (с 47 по 63 километр), Благовещенск – Гомелевка, а также на дорогах в 11 населенных пунктах, через которые проходят региональные трассы.

Напомним, что вопрос качества дорог Приамурья обсуждали на самом высоком уровне. Губернатор Василий Орлов, во время дней Амурской области в Совете Федерации, назвал одной из основных проблем региона именно качество дорожного полотна.

Как сообщил сенаторам глава Приамурья, в Амурской области из 5 755 километров автомобильных дорог 4 750 километров выполнены в гравийном и грунтовом исполнении. Из-за того, что при формировании нацпроекта по улучшению дорог в регионах использовались данные за 2017 год, по которым в Приамурье 75,2 процента дорог соответствует требованиям безопасности. Как итог – Амурская область не попала в нацпроект и не получает финансирование из федерального бюджета, хотя после инструментальной диагностики дорог оказалось, что требованиям советует только 33,2 процента дорожного полотна.