В Амурской области увеличилось количество фальшивых денег

В 2020 году в банках Дальнего Востока выявлено более 820 поддельных денежных знаков, в то время как в прошлом году всего 707, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.

Больше всего подделок обнаружено в последнем квартале прошедшего года. Преобладают пятитысячные банкноты – случаи с ними составили 88 процентов. На втором месте фальшивки номиналом в одну тысячу рублей – таких выявлено 9 процентов от общего числа.

Также было обнаружено девять поддельных банкнот номиналом в две тысячи рублей. Из редко встречающихся среди подделок можно отметить пятидесятирублёвые купюры и пятирублёвые монеты.

— Банкноты номиналом 2000 рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банковском секторе Приморья встретилось всего три таких банкноты, но надо всегда помнить, что крупные номиналы фальшивомонетчикам подделывать и сбывать выгоднее всего. Поэтому людям нужно быть особенно внимательными, когда они держат в руках банкноту большого достоинства, – прокомментировал Олег Карепов, начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного главного управления Банка России.

Интересно, что наибольшее количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России пришлось на Приморский край и Амурскую область. При этом, в конце списка находятся Якутия, Магаданская и Еврейская автономная области. На Чукотке фальшивые банкноты не выявлены вообще.

Помимо этого, на протяжении прошлого года в дальневосточной банковской системе обнаружено девяносто пять фальшивых банкнот иностранных государств. В основной массе это доллары США. Также встречались юани, евро и японские иены, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.