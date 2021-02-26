Свидетели страшного ДТП в Сковородинском районе: «За минуты до катастрофы погибшие показывали неприличные жесты другим водителям» (видео)

— В этот день я работал, ехал по трассе. Сам момент аварии я не видел, но проезжал мимо, когда только-только всё произошло. Проехал мимо, отвёз бригаду, а на обратном пути уже остановился и вышел к ним, поговорил с мужиками, – рассказывает житель Ерофея Павловича Павел Круталевич.

На месте аварии была перекрыта дорога, пострадавший КамАЗ грузили на прицеп. Как оказалось, грузовик принадлежит компании, которая занимается дорожными работами. Интересно, что руководители этой же компании тоже встретили «весёлый автомобиль» несколькими часами ранее.

— Начальство этой компании оказалось тут же, они рассказали, что сами кое-как ушли от столкновения с этой машиной. Тогда еще подумали, что точно ребята влетят куда-то, хорошо бы, не на их участке. Но вот как раз с их КамАЗом они и встретились, – рассказывает Павел.

Сам водитель служебного грузовика в порядке. По словам мужчины, всё произошло так быстро, что он даже он даже не успел среагировать. Он видел авто на встречке, жался к обочине, но там был бордюр. Легковушка залетела под колёса грузовика и вылетела оттуда в кювет в один момент.

По словам тех, кто проезжал в этот день по трассе, ребята были явно навеселе, показывали водителям неприличные жесты, специально подрезали авто, выезжали на встречную полосу и уходили от аварии в последний момент.

— По номеру автомобиля я пробил, что машину выставили на продажу 22 февраля. Я так понял, парни купили её и гнали из Благовещенска в Забайкальский край. Потом, когда полиция вскрыла багажник, там была куча деталей автомобильных, так что, так и было, я думаю, – делится Павел.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло 25 февраля. Инцидент произошёл в Сковородинском районе, Легковым автомобилем управлял житель Якутии. Водитель и пассажиры - мужчины 1994, 1997 и 1998 годов рождения – погибли на месте.

Предположительно, легковой автомобиль, в котором находились погибшие, вылетел на встречную полосу движения.