Соседка умершей от истощения писательницы Аделины Шелдон рассказала о её долгах

Соседка Аделины сообщила, что молодая писательница жила в съёмной квартире одна, у неё никогда не видели гостей. Был только единственный случай, когда соседи услышали стук в квартиру девушки и отголоски разговора.

По словам соседки, Аделина никогда не отказывала в просьбах. Но при этом удивляло то, что она каждый раз по-другому рассказывала о своём происхождении и семье.

Пенсионерка также уточнила, что аренда квартиры стоила писательнице около 55 тысяч рублей в месяц. Но в последнее время у Аделины были перебои с заказами, в результате чего ей не хватало денег, она не могла платить за жильё.

Как говорит соседка, у девушки накопились большие долги. Когда её нашли, в квартире почти не было еды.

Тело Аделины Шелдон нашел в запертой квартире хозяин жилища. По предварительным данным, девушка могла умереть от истощения в результате длительного голодания. В её дневнике обнаружили много записей о различных диетах, а также размышления на тему стройности и здорового питания.