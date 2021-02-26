Соседка умершей от истощения писательницы Аделины Шелдон рассказала о её долгах
Погибшая от истощения писательница Аделина Шелдон была нелюдима и вела закрытый образ жизни. Об этом «Пятому каналу» рассказала соседка 20-летней девушки.
Соседка Аделины сообщила, что молодая писательница жила в съёмной квартире одна, у неё никогда не видели гостей. Был только единственный случай, когда соседи услышали стук в квартиру девушки и отголоски разговора.
По словам соседки, Аделина никогда не отказывала в просьбах. Но при этом удивляло то, что она каждый раз по-другому рассказывала о своём происхождении и семье.
Пенсионерка также уточнила, что аренда квартиры стоила писательнице около 55 тысяч рублей в месяц. Но в последнее время у Аделины были перебои с заказами, в результате чего ей не хватало денег, она не могла платить за жильё.
Как говорит соседка, у девушки накопились большие долги. Когда её нашли, в квартире почти не было еды.
Тело Аделины Шелдон нашел в запертой квартире хозяин жилища. По предварительным данным, девушка могла умереть от истощения в результате длительного голодания. В её дневнике обнаружили много записей о различных диетах, а также размышления на тему стройности и здорового питания.
Просмотров всего: 49