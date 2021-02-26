В Благовещенске продают старинный особняк

В столице Приамурья выставлен на продажу объект культурного наследия находящегося по улице Красноармейска, 154. Заявки на конкурс по продаже здания будут принимать до 22 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание было построено в 1905 году неизвестным архитектором, и является памятником архитектуры регионального значения. Площадь памятника составляет 215,9 квадратных метра, а площадь земельного участка – 1 173 квадратных метра.

— Фасады выполнены в эклектичном кирпичном стиле, украшены архитектурными элементами: спаренными полуколоннами с постаментами и причудливыми капителями в виде свитков, ступенчатым венчающим карнизом и рельефно выступающим цоколем, – расписывают достоинства здания в пресс-службе мэрии.

Будущие владельцы культурного наследия имеют право реставрировать, ремонтировать здание, а также приспосабливать для современного использования. Но сносить здание и проводить земельные работы запрещено.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 марта на электронной площадке РТС-Тендер. Итоги подведут 25 марта. Уточнить информацию можно по телефонам городского комитета по управлению имуществом: 8 (4162) 22-37-17; 22-37-20.