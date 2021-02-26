Стало известно, какие дороги отремонтируют в Благовещенске в этом году

Накануне в Благовещенской городской думе обсудили подготовку к ремонтной дорожной кампании этого года.

В течение 2021 года предполагается отремонтировать дорожное полотно по улице Горького от Театральной до Калинина, а также по Ленина от Шевченко до Мухина. Средства на это направят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В за счёт субсидии из дорожного фонда Амурской области будут отремонтированы следующие участки:

– улица Политехническая от Красноармейской до Октябрьской;

– улица Нагорная от улицы Мичурина, 19 в сторону улицы Нагорная, 10;

– дорога в Радиоцентр;

– улица Пушкина от Красноармейской до Октябрьской и от Красноармейской до Горького;

– ремонт проездов к шестнадцати общеобразовательным учреждениям;

– ремонт тротуаров по улице Политехнической от Зейской до Ленина, а также по улицам Дьяченко, Институтская и другим.

— По всем объектам в Благовещенске осуществляется трехступенчатый контроль. Это не только строительный контроль и контроль заказчика, но и общественный контроль. Кроме этого, работы проверяются федеральными структурами, начиная от прокуратуры, заканчивая казначейством, и на все вопросы мы готовы ответить, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Глава городской администрации предложил присоединиться к контролю качества ремонта и депутатам гордумы. Олег Имамеев отметил, что сроки ремонтной кампании могут быть серьёзно сдвинуты.

— На сегодняшний день мы живем в такой климатической зоне, которая не позволяет нам жестко придерживаться графиков – это объективная реальность. Поэтому графики плавающие, зависят в основном от погодных условий, которые в свою очередь влияют на технологию производства работ. Есть определенные виды работ, которые нельзя проводить при определенных погодных условиях. Естественно, графики у нас двигаются, они корректируются и переутверждаются заказчиком вместе с подрядчиком, – пояснил Олег Имамеев.

Известно, что в целом в Приамурье в 2021 году отремонтируют порядка 65 километров дорог. А в Благовещенске перед ремонтом на Горького приведут в порядок инженерные сети под дорожным полотном.