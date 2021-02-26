Амурчанин пытался пронести в суд пистолет

В Благовещенском городском суде при досмотре у амурчанина обнаружили травматический пистолет. В отношении мужчины составили административный протокол.

— На пропуске в Благовещенский городской суд судебный пристав предложил гражданину добровольно выложить запрещённые предметы. Мужчина ответил, что запрещённых предметов у него нет. Однако, когда пристав осмотрел ручную кладь амурчанина, то обнаружил травматический пистолет. На место выехали полицейские для изъятия оружия и разбирательства, – сообщили в пресс-службе управления ФССП по Амурской области.

Мужчина пояснил, что забыл про оружие в сумке. Он обвиняется в неисполнении законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила.

Напомним, что в ноябре 2019 и 2020 годов в здание суда уже пытались пронести пистолет, патроны и лезвия.