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26февраля
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сегодня, 11:36 1

Бывший бойфренд Бузовой Давид Манукян сделал липосакцию

Бывший бойфренд Бузовой Давид Манукян сделал липосакцию
Фото: om1.ru

Несколько дней назад блогер Давид Манукян напугал фанатов кадрами из клиники. На видео 27-летний Дава предстал с перебинтованным лицом и сообщил, что перенёс операцию, пишет ФАН.

Блогер не уточнил, какую именно операцию ему делали, но позже стало известно, что он находится в центре anti-age медицины.

Одна из посетительниц клиники рассказала «СтарХиту», что Манукян делал липосакцию живота, спины и подбородка. Она также сообщила, что в палате Даву навещали не только мама и друзья, но и «какая-то девушка».

Чтобы успокоить поклонников, которые за него переживали, Дава выложил новое видео из больницы, в котором делает несколько танцевальных движений под песню «Её талия — аномалия».

Блогер сообщил, что с ним всё в порядке и попросил его не терять.

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#медицина #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    41 минута назад

    если б и потеряли, никто б особо и не расстроился

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