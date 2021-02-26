Бывший бойфренд Бузовой Давид Манукян сделал липосакцию

Блогер не уточнил, какую именно операцию ему делали, но позже стало известно, что он находится в центре anti-age медицины.

Одна из посетительниц клиники рассказала «СтарХиту», что Манукян делал липосакцию живота, спины и подбородка. Она также сообщила, что в палате Даву навещали не только мама и друзья, но и «какая-то девушка».

Чтобы успокоить поклонников, которые за него переживали, Дава выложил новое видео из больницы, в котором делает несколько танцевальных движений под песню «Её талия — аномалия».

Блогер сообщил, что с ним всё в порядке и попросил его не терять.