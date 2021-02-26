Бывший бойфренд Бузовой Давид Манукян сделал липосакцию
Несколько дней назад блогер Давид Манукян напугал фанатов кадрами из клиники. На видео 27-летний Дава предстал с перебинтованным лицом и сообщил, что перенёс операцию, пишет ФАН.
Блогер не уточнил, какую именно операцию ему делали, но позже стало известно, что он находится в центре anti-age медицины.
Одна из посетительниц клиники рассказала «СтарХиту», что Манукян делал липосакцию живота, спины и подбородка. Она также сообщила, что в палате Даву навещали не только мама и друзья, но и «какая-то девушка».
Чтобы успокоить поклонников, которые за него переживали, Дава выложил новое видео из больницы, в котором делает несколько танцевальных движений под песню «Её талия — аномалия».
Блогер сообщил, что с ним всё в порядке и попросил его не терять.
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