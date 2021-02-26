В 12 населённых пунктах Приамурья отремонтируют окна в школах за счет областного бюджета

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На заседании Законодательного Собрания, 25 февраля принято решение о внесении изменений в бюджет Амурской области. Одно из направлений, куда будут направлены средства – это запуск программы «школьное окно».

Как пояснили в амурском парламенте, такая мера поддержки стала новой для области. На замену деревянных, и местами очень ветхих, стеклопакетов на металлопластиковые выделено 56,4 миллиона рублей, – пояснили в пресс-службе заксобрания Приамурья.

В текущем, 2021 году, ремонт за счёт областного бюджета будет проведён в 12 населённых пунктах, а именно:

– город Зея: СОШ № 5, Лицей и «Центр образования»;

– посёлок Прогресс: СОШ № 4 и № 7;

– Тындинский район: Дипкунская СОШ;

– Белогорский район: СОШ села Васильевка, села Пригородное и села Никольское, СОШ № 1 села Возжаевка;

– Серышевский район: СОШ села Озерное и СОШ № 1 посёлка Серышево;

– Магдагачинский район: Тыгдинская СОШ;

– Константиновский район: СОШ села Ключи и села Коврижка.