Амурские приставы получили новые автомобили

Главный судебный пристав Амурской области майор внутренней службы Светлана Владимировна Засядько подробно рассказала о том, какие тенденции в работе отличали прошедший год.

Приставы, наконец, приравнены к правоохранительной службе. Этот процесс шёл не один год, но сейчас он наконец завершился, сотрудники получили достойную оплату своего труда, гарантии, льготы полагающиеся сотрудникам силового ведомства.

Планы по взысканиям средств выполнены, несмотря на то, что нагрузка на приставов продолжает увеличиваться. По отношению к 2019 году количество исполнительных документов увеличилось на шесть тысяч. Соответственно, каждый пристав-исполнитель в 2020 году дополнительно получил около 700 дел.

Алиментные платежи занимают первое место в списке социально значимых взысканий. Прошедший год демонстрирует тенденцию к увеличению количества женщин, которые являются должниками по этому виду выплат.

Задолженность по ЖКХ занимает не последнее место по количеству от общего объема исполнительных документов. Несмотря на увеличение собираемости, количество поступающих исполнительных листов также продолжает увеличиваться. Судя по росту просрочки кредитных платежей, население области закредитовано и плохо справляется с финансовой нагрузкой.

Онлайн-ресурсы ФССП России становятся более востребованными. Посещаемость официального интернет-сайта Управления возросла на 38 тыс. по сравнению с 2019 годом. В то же время, несмотря на пандемию, в службе расширили возможности личного приёма граждан – вместо двух дней ранее, сейчас есть возможность решить свои вопросы в любой рабочий день.

В ходе своей деятельности в 2020 году, судебные приставы задержали 171 лицо находящееся в розыске, в том числе 26 человек за совершение особо тяжких преступлений. Около 1700 колюще-режущих и иных запрещенных к проносу предметов выявили при проходе в здания судов. В связи с этими действиями составлено 1300 административных протоколов.

Транспортное оснащение амурских приставов улучшилось благодаря автомобилям LADA Granta, церемония вручения ключей от которых, состоялась сразу после пресс-конференции.