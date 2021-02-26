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26февраля
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сегодня, 11:45 0

На второй этап ралли-спринта в Благовещенске будут пускать зрителей

На второй этап ралли-спринта в Благовещенске будут пускать зрителей

В региональной общественной организации автомобильного спорта Амурской области прошла рабочая встреча, на которой обсудили план подготовки второго этапа городских соревнований по ралли-спринту. Гонки запланированы на 7 марта и пройдут, по традиции, на Астрахановских лугах.

Основными критериями проведения ледовых гонок, считают организаторы, остается безопасность спортсменов и зрителей во время соревнований, координация работы специальных служб: ГИМС, пожарного расчета и скорой помощи. Также важно обеспечить работу штаба, автоспортивных судей и волонтёров.

Накануне гонок проводятся собрания участников и организаторов. На них обсуждаются спорные моменты между организаторами и участниками, даются разъяснения – по какому принципу распределяют автомобили в классы.

Также организаторы планируют провести семинар для пилотов и штурманов. Приём заявок уже ведётся.

— Соревнования по ралли-спринту пройдут 7 марта в Благовещенске на Астрахановских лугах. А уже 14 марта там же пройдут соревнования по драг-рейсингу, тут заявки принимаем от всех желающих, но необходимо соблюсти некоторые требования, их немного: наличие шлема, исправные ремни безопасности, огнетушитель и требования к одежде и обуви, – рассказал Анатолий Ветров, руководитель организации автомобильного спорта.

В этот раз на мероприятии смогут присутствовать зрители. При этом организаторы предупреждают о необходимости соблюдать порядок и ориентироваться на ограничители, обязательно реагировать на предупреждения волонтёров и не проникать в опасные зоны.

21 февраля в Благовещенске состоялся первый этап чемпионата по ралли-спринту «NEXT LEVEL 2021». А 16 февраля прошёл первый этап ралли на Кубок Российской автомобильной федерации зоны Сибири и Дальнего Востока.

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