125 амурских семей стали получателями семейной ипотеки

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В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области рассказали, что на сегодняшний день 125 семей Приамурья улучшили свои жилищные условия благодаря программе «Семейная ипотека». Общая сумма кредитов, выданных банками, составила 345,7 миллиона рублей.

— Кредитные учреждения области продолжают выдавать семейную ипотеку. Программа рассчитана до 2022 года и является одной из действующих государственных ипотечных программ в регионе. При этом большей популярностью семейная ипотека пользуется у жителей сельской местности, и в первую очередь это связано с условиями программы. Если в городах семейную ипотеку можно получить по льготной ставке только в новостройках, то в сельских территориях программа распространяется еще и на вторичное жилье, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Кредитованием по программе «Семейная ипотека» в Приамурье занимаются более 10 банков, причем количество кредитных организаций может быть увеличено в ближайшее время. Это стало возможно благодаря постановлению, подписанному Михаилом Мишустиным.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году и позволяет приобретать жильё многодетным семьям по ставке, не превышающей 6 процентов.

— При этом на Дальнем Востоке она может быть снижена до 5 %, если второй и последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Также условия программы доступны семьям с одним ребенком, у которого есть инвалидность, – пояснили в пресс-службе минэкономразвития. – Согласно условиям, максимальная сумма кредита по льготному продукту составляет 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 15 процентов от стоимости квартиры. Для первоначального взноса допускается использование материнского капитала. Кредит можно взять на срок до 30 лет.