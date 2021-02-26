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26февраля
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сегодня, 11:59 3

В России создали мессенджер только для чиновников

В России создали мессенджер только для чиновников
Фото: радио Sputnik

В Москве для госслужащих придумали альтернативу популярным мессенджерам. Защищённый сервис предназначен в первую очередь для чиновников. Сервис TDM Messenger от «Информационного города» уже есть в Play Market.

— Платформы для мессенджеров обычно разрабатываются годами. Тогда достигается необходимый уровень безопасности. Подобный продукт нужен чиновникам. Для общения и обмена информацией им небезопасно использовать стандартные мессенджеры. Обмен по электронной почте сейчас слишком долгий. В мессенджерах есть все необходимые функции. Это и отправка голосовых и текстовых сообщений, создание группового чата, а также аудио и видеосвязь, – рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что несколько лет назад в Институте развития интернета уже пытались разработать мессенджер для госслужащих. Но, по его словам, проект не довели «до логического конца». Сейчас многие организации в России пользуются мессенджерами от Mail.ru Group, Yandex, Google и Facebook. Но госслужащим нужна безопасная коммуникационная среда и мессенджер на отдельном сервере, рассказал Зыков радио Sputnik.

— В России есть много организаций, которые предлагают установить свой безопасный корпоративный мессенджер. Однако не у всех организаций есть возможность с их сервером устанавливать мессенджеры на внутренние мощности из-за количества сотрудников и бюджета. Поэтому многим проще брать готовые решения от Mail.ru Group или Yandex, – пояснил Владимир Зыков.

Напомним, что в Хабаровске майора полиции уволили за компрометирующее видео в TikTok. Также после нецензурных песен в этой же соцсети проверят сахалинского депутата.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    40 минут назад

    Для счастья народов России

    Путин родился на свет

    Под солнцем его мы забыли

    Отчаянье Ельцинских лет

    И радуются россияне

    Что есть у них Президент

    Заботливый и любимый

    Солнцу эквивалент!

  • амурская алена

    амурская алена
    19 минут назад

    Госслужащие,что отдельная каста у нас в обществе???Остальным людям не нужна безопасная связь???Противно читать подобные статьи!!!Госслужащие,что не для народа работают?Вместо прозрачности их,так называемой работы,создают секретность,так получается?

  • DimonS

    DimonS
    2 минуты назад

    Интересно, через сколько времени его взломают?

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