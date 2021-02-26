В России создали мессенджер только для чиновников

В Москве для госслужащих придумали альтернативу популярным мессенджерам. Защищённый сервис предназначен в первую очередь для чиновников. Сервис TDM Messenger от «Информационного города» уже есть в Play Market.

— Платформы для мессенджеров обычно разрабатываются годами. Тогда достигается необходимый уровень безопасности. Подобный продукт нужен чиновникам. Для общения и обмена информацией им небезопасно использовать стандартные мессенджеры. Обмен по электронной почте сейчас слишком долгий. В мессенджерах есть все необходимые функции. Это и отправка голосовых и текстовых сообщений, создание группового чата, а также аудио и видеосвязь, – рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что несколько лет назад в Институте развития интернета уже пытались разработать мессенджер для госслужащих. Но, по его словам, проект не довели «до логического конца». Сейчас многие организации в России пользуются мессенджерами от Mail.ru Group, Yandex, Google и Facebook. Но госслужащим нужна безопасная коммуникационная среда и мессенджер на отдельном сервере, рассказал Зыков радио Sputnik.

— В России есть много организаций, которые предлагают установить свой безопасный корпоративный мессенджер. Однако не у всех организаций есть возможность с их сервером устанавливать мессенджеры на внутренние мощности из-за количества сотрудников и бюджета. Поэтому многим проще брать готовые решения от Mail.ru Group или Yandex, – пояснил Владимир Зыков.

Напомним, что в Хабаровске майора полиции уволили за компрометирующее видео в TikTok. Также после нецензурных песен в этой же соцсети проверят сахалинского депутата.