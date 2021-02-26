В Москве избили музыканта группы «Квартал» Александра Дитковского

Известный трубач получил травмы в ходе уличного конфликта. По предварительной информации, неизвестный прохожий обратился к музыканту, после чего накинулся на него и начал избивать.

По информации «Пятого канала», Дитковский получил поверхностные раны головы. Представитель музыканта уже обратился с заявлением в полицию. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Бывший концертный директор Александра Роман Кузьмак рассказал о его самочувствии. По его словам, Дитковский находится в нормальном состоянии, о чём сообщил в переписке.

Александр Дитковский — известный трубач. Он сотрудничал со многими известными артистами. С 1992 года музыкант играет в группе «Квартал», а в 2003 году стал директором коллектива. Также Дитковский часто выступал в составе группы «Машина времени».