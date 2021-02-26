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26февраля
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сегодня, 11:30 1

С медиков снимут уголовную ответственность за утерянные сильнодействующие обезболивающие препараты

С медиков снимут уголовную ответственность за утерянные сильнодействующие обезболивающие препараты
Фото: pixabay.com

Правительство России по поручению президента приняло решение о смягчении ответственности медицинских работников в работе с сильнодействующими обезболивающими препаратами. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства России.

Теперь уголовная ответственность не грозит фармацевтам, врачам и другим сотрудникам медицинских учреждений в случае, если по неосторожности или недосмотру был утерян сильнодействующий обезболивающий препарат. Норма вступает в силу в случае, если в результате это не принесло вреда другим людям, а потеря зафиксирована специальной комиссией.

— Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты. Но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки – также недопустимо. Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать, – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Необходимость подобных изменений была вызвана тем, что были зафиксированы случаи, когда врачи пострадали из-за несоблюдения формальных процедур.

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#медицина

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    15 минут назад

    Сомневаюсь, что это принесёт положительный результат.

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