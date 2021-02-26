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26февраля
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сегодня, 10:30 5

Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья

Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья
Фото: @kriminal.blg

Полиция назвала причину ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в нём погибли три человека, все жертвы – взрослые мужчины.

Как уточнили в региональном управлении МВД, погибли мужчины 1994, 1997 и 1998 годов рождения. Личности погибших установлены.

Предположительно, легковой автомобиль, в котором находились погибшие, вылетел на встречную полосу движения. В результате лобового столкновения с грузовым автомобилем КамАЗ люди в Toyota Cresta погибли мгновенно. Медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

Расследование причин ДТП продолжается.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    "все жертвы – взрослые мужчины" - по возрасту формально взрослые, да. А по мозгам - пацаны на пацанской тачке решили, что законы физики на них не действуют. Грустный, но ожидаемый итог.

  • EraDanTi

    EraDanTi
    1 час назад

    Спасибо что не убили никого на своей капсуле смерти! Надеюсь, водитель грузовика не пострадал?

    Мизантроп, если эти "пацаны" только формально взрослые - давайте примем закон, по которому совершеннолетие у мужчин будт наступать не в 18, а в 26, например. А до этого: пить - нельзя, за руль - нельзя, и вообще пока экзамен не сдашь - считай недееспособный. :)

  • НЮ

    НЮ
    25 минут назад

    Молодёжь все равно жалко, родителей. Водитель один на "кресте" убил себя и пассажиров..

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    22 минуты назад

    На пустой дороге выскочить на встречу можно только по двум причинам, колесо на выстрел или заснул.

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    17 минут назад

    Очень жалко. Такие взрослые мужчины! Только начали жить.

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