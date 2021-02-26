Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья

Как уточнили в региональном управлении МВД, погибли мужчины 1994, 1997 и 1998 годов рождения. Личности погибших установлены.

Предположительно, легковой автомобиль, в котором находились погибшие, вылетел на встречную полосу движения. В результате лобового столкновения с грузовым автомобилем КамАЗ люди в Toyota Cresta погибли мгновенно. Медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

Расследование причин ДТП продолжается.