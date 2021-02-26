Стала известна причина страшного ДТП на севере Приамурья
Полиция назвала причину ДТП в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в нём погибли три человека, все жертвы – взрослые мужчины.
Как уточнили в региональном управлении МВД, погибли мужчины 1994, 1997 и 1998 годов рождения. Личности погибших установлены.
Предположительно, легковой автомобиль, в котором находились погибшие, вылетел на встречную полосу движения. В результате лобового столкновения с грузовым автомобилем КамАЗ люди в Toyota Cresta погибли мгновенно. Медикам оставалось лишь констатировать их смерть.
Расследование причин ДТП продолжается.
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