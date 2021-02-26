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26февраля
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сегодня, 11:10 3

Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин

Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин
Фото: www.facebook.com

Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией, назначен на пост первого заместителя министра природных ресурсов Приамурья.

Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором. Новый зам будет курировать вопросы обращения с ТКО, реализацию «мусорной реформы», а также работу ГБУ «Экология».

Эта организация координирует работу региональных операторов по обращению с ТКО, выявляет и ликвидирует незаконные свалки, следит за состоянием окружающей среды, водных объектов и средствами космического зондирования земли. Также организация занимается экологическим просвещением и образованием населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, обязанности руководителя областной жилищной инспекции в настоящее время исполняет Евгений Козуб.

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#губернатор #ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Отходы - это же не природные ресурсы, а антропогенные и техногенные образования. Логичнее это выделить в отдельное министерство или два (отходы быта и побочные отходы произодств).

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    55 минут назад

    Козлов, Венглинский, Молин... Господь проклял российскую природу...

  • foxik62

    foxik62
    14 минут назад

    Мдяяя.... вспоминаю "Собачье сердце"

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