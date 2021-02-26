Первым заместителем министра природных ресурсов Приамурья стал Сергей Молин
Сергей Молин, ранее руководивший областной жилищной инспекцией, назначен на пост первого заместителя министра природных ресурсов Приамурья.
Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором. Новый зам будет курировать вопросы обращения с ТКО, реализацию «мусорной реформы», а также работу ГБУ «Экология».
Эта организация координирует работу региональных операторов по обращению с ТКО, выявляет и ликвидирует незаконные свалки, следит за состоянием окружающей среды, водных объектов и средствами космического зондирования земли. Также организация занимается экологическим просвещением и образованием населения, сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, обязанности руководителя областной жилищной инспекции в настоящее время исполняет Евгений Козуб.
Просмотров всего: 547
#губернатор #ЖКХ #областная власть