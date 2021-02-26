В Благовещенске в ДТП пострадала трёхмесячная девочка

В четверг, 25 февраля, в 19:13 произошло ДТП на перекрестке улиц Тенистой – Шимановского. Столкнулись ВАЗ-211440 и Mitsubishi Outlander. В аварии пострадала трёхмесячная девочка и пассажир 1997 года рождения. Ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства, на руках у матери.

— При пренебрежении водителями правил проезда нерегулируемых перекрестков травмы получают самые беззащитные участники дорожного движения. Это дети-пассажиры. А, перевозя малышей на руках без детских удерживающих устройств, родителям не нужно полагаться, что материнские руки спасут. Дети недостаточно окрепли, чтобы без последствий перенести даже незначительное ДТП, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Всего с начала года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 233 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрёстков. В 15 ДТП травмированы люди, в двух из них – маленькие пассажиры.