Правительство России снизило отпускную цену вакцины «Спутник V»

Благодаря оптимизации производства Министерство здравоохранения России снизило предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Так, до этого одна двухкомпонентная доза обходилась бюджету в 1 942 рубля, а теперь стоимость вакцины снижена почти в два раза – до 866 рублей 81 копейки. Напомним, что производство вакцины «Спутник V» стартовало в середине августа 2020 года. После проведения исследований на добровольцах первыми начали прививать медиков, учителей и военных, так как они находятся в группе риска из-за большого числа социальных контактов.

Всероссийская вакцинация от коронавируса началась 18 января 2021 года. Вакцина «Спутник V» включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому государственные органы могут влиять на цену её реализации.

— Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России, – отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. – По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации.

О том, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Амурской области, мы рассказывали ранее.