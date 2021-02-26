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Правительство России снизило отпускную цену вакцины «Спутник V»

Правительство России снизило отпускную цену вакцины «Спутник V»

Благодаря оптимизации производства Министерство здравоохранения России снизило предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Так, до этого одна двухкомпонентная доза обходилась бюджету в 1 942 рубля, а теперь стоимость вакцины снижена почти в два раза – до 866 рублей 81 копейки. Напомним, что производство вакцины «Спутник V» стартовало в середине августа 2020 года. После проведения исследований на добровольцах первыми начали прививать медиков, учителей и военных, так как они находятся в группе риска из-за большого числа социальных контактов.

Всероссийская вакцинация от коронавируса началась 18 января 2021 года. Вакцина «Спутник V» включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому государственные органы могут влиять на цену её реализации.

— Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России, – отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. – По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации.

О том, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Амурской области, мы рассказывали ранее.

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#коронавирус #вакцинация от COVID

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