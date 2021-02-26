В Благовещенске сгорела нежилая постройка на промышленной базе (видео)

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области удалось узнать, что по адресу: улица Василенко, 6, горело деревянное нежилое и неиспользуемое строение размером 4 на 4 метра. В результате пожара постройка была повреждена огнём по всей площади. Пожарным удалось предотвратить возгорание зданий промышленной базы, находящихся рядом. В настоящее время устанавливается собственник сгоревшей постройки.

— Предполагаемой причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица, – пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Амурской области.