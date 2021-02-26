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26февраля
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сегодня, 10:15 0

В Якутии обнаружили разлив нефтепродуктов

В Якутии обнаружили разлив нефтепродуктов
Фото: пресс-служба минэкологии РС(Я)

В Якутии на складе ГСМ прииска «Молодо» в Булунском районе обнаружен разлив нефтепродуктов. Об утечке дизельного топлива в минэкологию Якутии сообщили сотрудники компании «Алмазы Анабара», которой и принадлежит прииск.

Министерство проведёт проверку на территории Булунского района в зоне деятельности компании.

Госинспектор отдела государственного экологического надзора минэкологии Якутии совместно с представителями управления Росприроднадзора уже вылетели на прииск «Молодо» в Булунский район.

Эксперты проведут осмотр территории и акватории водного объекта с отбором проб природных сред. При выявлении нарушений природоохранного законодательства будут приняты соответствующие меры, сообщает sakhalife.ru.

Накануне во Владивостоке нашли человека, ответственного за разлив больше 200 литров нефти в бухте Золотой Рог. Утечка произошла в ноябре прошлого года во время перекачки мазута на борт морского судна со стоявших на берегу вагонов.

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#жизнь #природа #происшествия

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