На решение проблем ЖКХ Приамурья дополнительно направят миллиард рублей

Депутаты амурского законодательного собрания решили направить дополнительно один миллиард рублей на решение проблем ЖКХ Приамурья. Поправки приняли сразу в двух чтениях, сообщают в пресс-службе амурского парламента.

Депутаты внесли изменения в бюджет Амурской области 2021 года. Более 250 миллионов направят на реализацию программы газификации региона. Эти средства планируется направить на разработку схем расположения объектов газоснабжения в Благовещенске и Чигирях. Кроме того, часть денег пойдёт на строительство газораспределительных сетей и перевод котельных на потребление природного газа в Свободном.

На приобретение коммунальной техники планируется дополнительно направить более 200 миллионов рублей. На формирование комфортной городской среды выделят ещё около 40 миллионов рублей.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры также выделили дополнительные средства. На эти цели из бюджета Приамурья дополнительно направят 550 миллионов, причём большую часть, а именно 330,7 миллиона, получит Благовещенск. Эти средства пойдут на ремонт инженерных и тепловых сетей, инфраструктуры и отдельных участков канализационного коллектора.

— Думаю, не секрет, что ЖКХ – эта одна из тем, на которую депутаты чаще всего получают жалобы от населения. И на этой сфере нельзя экономить. Именно поэтому наша фракция выступила за увеличение расходов на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Например, на моем избирательном​ округе в этом году будет заменен канализационный коллектор по Игнатьевскому шоссе (от Кантемирова до Дьяченко). Также пройдет капитальный ремонт участка водовода от насосной станции «Тепличный» до насосной станции посёлка Аэропорт, – рассказал депутат Законодательного собрания Амурской области Андрей Домашенкин.