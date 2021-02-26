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26февраля
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Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире

Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Фото: pixabay.com

Жителя Приморья обвиняют в убийстве знакомого. После пьяной ссоры он ударил приятеля ножом, спрятал труп на балконе и остался жить в его квартире. Мужчина предстанет перед судом.

По версии следствия, в декабре прошлого года приморец находился в гостях у своего знакомого в Уссурийске. Мужчины выпивали и поссорились. Гость стал наносить хозяину квартиры беспорядочные удары по телу различными предметами, затем кухонным ножом несколько раз ударил его в грудь. Пострадавший скончался.

Мужчина спрятал тело на балконе и остался жить в квартире убитого. Затем он позвал в гости ещё одного знакомого, показал ему труп и попросил избавиться от орудия преступления. Гость согласился помочь, а сам в тот же день сообщил о произошедшем в полицию.

Уголовное дело в отношении приморца направлено в суд. Уточняется, что фигурант ранее неоднократно судим, сообщает РИА Новости.

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#криминал #происшествия #суды

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