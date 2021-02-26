1 марта детская поликлиника №1 в Благовещенске открывается после капремонта

Губернатор Приамурья вчера, 25 февраля побывал в детской поликлинике №1 города Благовещенска. Здесь завершился капитальный ремонт, медучреждение с 1 марта открывает свои двери для маленьких пациентов.

При этом часть врачей уже начала приём, но полноценно поликлиника заработает с понедельника.

В ходе капремонта в здании были заменены все коммуникации, сделана новая вентиляция, внутренняя и внешняя отделка. Гардероб перенесли из подвала, а на стенах расположили удобную навигацию для посетителей.

— У нас организована «открытая регистратура». В холле поликлиники установлены информационные стенды, инфоматы, внедряется оптимальная удобная внутренняя логистика – указатели на стенах и специальных стойках, цветные аншлаги над кабинетами. Для удобства пациентов клинико-диагностическая лаборатория вынесена в отдельный блок, кабинет для оформления больничных листов теперь расположен при входе в поликлинику. Организовано два кабинета лор-врача, а для работы хирурга и ортопеда теперь есть общая манипуляционная, –рассказала заведующая детской поликлиникой №1 Татьяна Ялама.

Компьютеры поставили всем врачам поликлиники, установили новые стоматологическую стойку, гинекологическое кресло, лабораторное оборудование, оснастили кабинеты окулиста и ЛОРа. Вся мебель в учреждении –­ тоже новая. Очень многое сделано в плане эпидемиологической безопасности: бактерицидные лампы, рециркуляторы, фильтр-бокс с отдельным входом для разделения потоков больных.

— Фильтр имеет отдельный вход, помещение для ожидания, в котором есть туалет и индивидуальные шкафчики для одежды, кабинет врача и «процедурку», – уточняют в пресс-службе правительства Приамурья.

На этом капремонт, который обошёлся в 51,5 миллионов рублей, не остановится.

— Планируется пристройка. Сейчас идёт согласование проекта. Мы не могли здесь разместить тяжелое оборудование типа рентгена. Пристройка позволит это исправить. Родителям с детьми не нужно будет ехать практически на другой конец города, чтобы провести данное обследование, – рассказала главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

Стоит отметить, что детская поликлиника №1 является структурным подразделением детской горбольницы. Поликлиника обслуживает почти 13 тысяч детей, в том числе из Аэропорта и Моховой Пади.

— Реализация проекта началась в 2018 году. Тогда мы провели капитальный ремонт детской поликлиники №4, затем – детской стоматологической поликлиники. На сегодня капитально отремонтирована детская поликлиника №1, и сейчас ведётся ремонт детской поликлиники №3. Удачные решения, которые использовались при реконструкции этой поликлиники, будут тиражировать и при ремонте поликлиники №3, – прокомментировала Ирина Молчанова.

— Вот так и должна выглядеть детская поликлиника по дизайну. Всех заведующих поликлиник со всех территорий сюда позовите – пусть они посмотрят, как должно быть. Эта поликлиника получилась пока самой хорошей. Всё очень симпатично, – оценил губернатор. – Если какая-то ещё помощь нужна, мы вас всегда поддержим.

Кстати, дизайном внутренних помещений амурских поликлиник, которых планируется капитально отремонтировать семь штук, займутся опытные специалисты. Кроме межучреждений в Благовещенске, недавно были отремонтированы поликлиники в Тынде, Константиновке и других населённых пунктах.