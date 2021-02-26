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26февраля
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Выбор читателей за 25 февраля

Выбор читателей за 25 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 25 февраля.

Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съёмной квартире в Москве

В Москве была найдена мёртвой 20-летняя писательница Аделина Шелдон. По одной из версий, девушка стала жертвой сухого голодания, пишет «Московский комсомолец».

Амурские предприниматели могут получить безвозмездно по 500 тысяч рублей

В Приамурье субъекты малого и среднего бизнеса могут получить статус «социальный предприниматель», а вместе с ним и безвозмездную помощь до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Благовещенцы пожаловались на якобы рейдерский захват торгового центра

Неизвестные пожаловались в редакцию Амур.инфо на якобы «рейдерский» захват торгового центра на улице Ленина, 75, в Благовещенске. Как утверждают авторы сообщения, продавцы и предприниматели все выходные «привлекали к этому внимание».

Читинского срочника, сбежавшего из армии 16 лет назад, нашли только после смерти

Солдата-дезертира, который 16 лет скрывался, удалось обнаружить после смерти по отпечаткам пальцев. Об этом РИА Новости узнало в главном военном следственном управлении СК.

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#Обзор #интернет #СМИ

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