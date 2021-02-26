Выбор читателей за 25 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 25 февраля.

В Москве была найдена мёртвой 20-летняя писательница Аделина Шелдон. По одной из версий, девушка стала жертвой сухого голодания, пишет «Московский комсомолец».

В Приамурье субъекты малого и среднего бизнеса могут получить статус «социальный предприниматель», а вместе с ним и безвозмездную помощь до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Неизвестные пожаловались в редакцию Амур.инфо на якобы «рейдерский» захват торгового центра на улице Ленина, 75, в Благовещенске. Как утверждают авторы сообщения, продавцы и предприниматели все выходные «привлекали к этому внимание».

Солдата-дезертира, который 16 лет скрывался, удалось обнаружить после смерти по отпечаткам пальцев. Об этом РИА Новости узнало в главном военном следственном управлении СК.